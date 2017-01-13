 “الجمارك”: لم نرفع الرسوم الجمركية على أي سلعة باستثناء المنتجات الضارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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“الجمارك”: لم نرفع الرسوم الجمركية على أي سلعة باستثناء المنتجات الضارة

“الجمارك”: لم نرفع الرسوم الجمركية على أي سلعة باستثناء المنتجات الضارة
المناطق_الرياض

أكد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى أن لا توجه لدى المصلحة لرفع للرسوم الجمركية على أي سلعة تدخل المملكة، عدا المنتجات الضارة كالتبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وأوضح العيسى أن الدولة كانت تتحمل فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق بالمملكة والرسم المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المنتجات الوطنية، مشيراً وفقاً لـ”الحياة” إلى أن هذه الآلية استمرت لمدة 6 سنوات وانتهت في الـ24 من شهر ربيع الأول الماضي، حيث بدأ تحميل الرسوم الجمركية للمستوردين.

وبدأت مصلحة الجمارك في تنفيذ قرار تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على نحو 25 صنفاً من منتجات الألبان طويلة الأجل المستوردة بدلاً عن 5% كما كان سابقاً، وتحميل المستورد الرسوم الجمركية كاملة بعد أن كانت الدولة تتحمل 20%.

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