5 مليون يورو من المملكة لتجديد معهد العالم العربي بباريس

زار معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال زيارته لجمهورية فرنسا أمس معهد العالم العربي في باريس، حيث كان في استقباله رئيس المعهد جاك لانغ.

وخلال الزيارة سلم معالي وزير الخارجية شيكاً بدعم المملكة العربية السعودية للمعهد في إطار أهدافه الرامية إلى نشر التراث والثقافة العربية.

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قال معهد العالم العربي، الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017، إن السعودية ستسهم بـ5 ملايين يورو في تجديد وتحديث معهد العالم العربي بباريس الذي أقيمت بنايته الفخمة على نهر السين قبل 30 عاماً.

وأزيح الستار عن لوحة شكر للهبة التي قدمها الملك سلمان، الإثنين، بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وجاك لانغ رئيس معهد العالم العربي.

وقال المعهد في بيان: “إن مساهمة العربية السعودية ستتيح، مع مساهمات دول عربية أخرى، البدء في هذه الورشة الكبيرة للتجديد والتحديث، وخصوصاً النقوش والمنمنمات العربية لواجهة المعهد”.

ومبنى معهد العالم العربي الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل تم تدشينه في 1987.