 عقد شراكة مع سجن أبها العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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عقد شراكة مع سجن أبها العام

عقد شراكة مع سجن أبها العام
المناطق_أبها
استقبل مدير سجون منطقة عسير العميد مبارك محيا السليس مدير المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور سعيد بن هادي البشري مع مجموعة من المشائخ أعضاء اللجان الشبابية بالمكتب وذلك لتوقيع مذكرة شراكة بين مكتب الدعوة بأبها وسجن ابها العام ، وقد بدأت احتفالية توقيع الشراكة بكلمة لمدير سجون منطقة عسير رحب فيها بالمشائخ الفضلاء من المكتب التعاوني بأبها وبين دور العاملين في سجون منطقة عسير عامة ودور رجال الأمن في سجن ابها العام على وجه الخصوص ثم كانت كلمة مدير المكتب التعاوني بأبها د. سعيد البشري والذي قام بشرح الشراكة وأهميتها وقد بين أن رؤيةالشراكة نظرة مستقبلية لتوحيد الجهود في التوجيه والتوعية نحقق من خلالها نتائج فاعله في البناء الفكري والمعنوي لرجل الأمن والنزيل داخل سجن أبها العام في منطقة عسيروأن رسالة الشراكة الهدف منها هي التعاون في التطوير والتنسيق وفق خطة واضحة للاستفادة من مخرجات رجل الأمن الإيجابية في المجتمع وتوعية النزيل لإخراجه من الشبهات والشهوات ليعود إلى مجتمعه عضواً صالحاًوأهدافها تكوين فريق عمل من الطرفين يقوم بدور الشراكة الفاعلة و توثيق أواصر التواصل والتعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية في المنطقة وايضا التعاون في الرقي بدور رجل الأمن وما يحمله من قيم في مقابلته وتعامله مع أطياف المجتمع ونزلاء السجن وكذلك نشر ثقافة الوعي الفكري لدى المستفيدين ومشاركة المكتب التعاوني في احتفالاته ومناسباته العامة ، وسوف يستفيد من هذه الشراكة إدارة سجن أبها أفراداً ونزلاء نساء ورجالا بما فيهم الجاليات ، ثم وقعت الشراكة من قبل مدير إدارة سجن أبها العام العقيد عايض عوض بن فلاح مع مدير المكتب التعاوني بأبها وتبادلا الهدايا في نهاية الحفل.

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