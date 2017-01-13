 جمرك سلوى يُحبط محاولة تهريب 80 ألف حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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جمرك سلوى يُحبط محاولة تهريب 80 ألف حبة كبتاجون

جمرك سلوى يُحبط محاولة تهريب 80 ألف حبة كبتاجون
المناطق - الأحساء

أحبط جمرك سلوى محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” إلى داخل المملكة، عُثر عليها مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.
وأوضح مدير عام جمرك سلوى علي العطوي، أنه قدِمت للجمرك مركبة خاصة بقصد الدخول وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية للمركبة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 80 ألف حبة كانت مُخبأة داخل الإطار الإحتياطي الخاص بالمركبة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
ونوه العطوي بدور الجمارك السعودية في حماية الوطن والمواطن من دخول جميع الممنوعات وغيرها، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبي الجمارك بالمنافذ الجمركية في مجال مكافحة التهريب .

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