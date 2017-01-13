 صيدلية العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تصرف 2085 وصفة طبية للأشقاء السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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صيدلية العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تصرف 2085 وصفة طبية للأشقاء السوريين

صيدلية العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تصرف 2085 وصفة طبية للأشقاء السوريين
المناطق - واس

صرفت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري وصفات طبية لـ 2085حالة مرضية.
وشملت الوصفات عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الاسبوع.
وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الخدمات التي تقدمها الصيدلية يراعى فيها تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية التي تراجع العيادات التخصصية السعودية وذلك من خلال التنسيق والترتيب مع عيادات الاختصاص إضافة إلى التركيز على أهمية تطوير الرعاية المقدمة للشقيق السوري .
ولفت النظر إلى أن المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء تتوفر ولله الحمد في الصيدلية.
وأشار المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان إلى أن الحملة السعودية من خلال برامجها الطبية المتنوعة تسعى جاهده لتحقيق النجاح والتميز بشكل مستمر من خلال تقديم الخدمات الطبية الرائدة خصوصًا للأطفال وكبار السن الذين تغيرت عليهم الظروف المعيشية في بيئة اللجوء.

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