 أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة

أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة
المناطق - بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة الشيخ عبدالله بن محمد العصيلي ، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة افتتاح محكمة الأحوال الشخصية بمدينة بريدة.
ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ العصيلي ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ، ولزملائه في المحكمة ليؤدوا أعمالهم ، ومواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن ، في رفع الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية ، مثمناً الجهود التي يبذلها منسوبي المحكمة.
فيما رفع الشيخ العصيلي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة ، مفيداً أنه من أبرز فوائد المحكمة ستعود على المرأة وتخدم قضاياها ، من خلال إلغاء التعريف والاكتفاء بالبصمة ، لخدمتها والأخذ بحقها.
حضر الاستقبال رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني.

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