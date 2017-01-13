أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة الشيخ عبدالله بن محمد العصيلي ، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة افتتاح محكمة الأحوال الشخصية بمدينة بريدة.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ العصيلي ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ، ولزملائه في المحكمة ليؤدوا أعمالهم ، ومواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن ، في رفع الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية ، مثمناً الجهود التي يبذلها منسوبي المحكمة.فيما رفع الشيخ العصيلي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة ، مفيداً أنه من أبرز فوائد المحكمة ستعود على المرأة وتخدم قضاياها ، من خلال إلغاء التعريف والاكتفاء بالبصمة ، لخدمتها والأخذ بحقها.حضر الاستقبال رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني.