 خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة.. أمير مكة للمسؤولين: “سمعتم مطالب الأهالي فحققوها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة.. أمير مكة للمسؤولين: “سمعتم مطالب الأهالي فحققوها”

خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة.. أمير مكة للمسؤولين: “سمعتم مطالب الأهالي فحققوها”
المناطق - جدة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن إمارة المنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تحضّر لمشروع تنموي خلال السنوات المقبلة.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثة لمسؤولي المنطقة خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة قبل قليل في فندق الهيلتون بجدة: “سمعتم مطالب الأهالي فحققوها”؛ مضيفا سموه: “نفخر بإنجاز بعض المشاريع ونأسف على تأخر البعض الآخر”.

وزاد أمير منطقة مكة المكرمة: “نستعيد اليوم ما بدأناه قبل سنوات ونحضّر لمشروع آخر للسنوات المقبلة ونتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا”.

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