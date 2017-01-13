قامت بإحتضان 170 يتيم ويتيمة.. أمير عسير يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوداد الخيرية

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم في مكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري وعدد من أعضاء الجميعة

وأوضح المهندس بحري في بداية اللقاء أن جمعية الوداد الخيرية هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام مجهولي الأبوين في المملكة العربية السعودية والتي تأسست عام 1429هـ بمحافظة جدة وتعنى بمعالجة قضايا الأيتام مجهولي الأبوين والتي تسعى إلى القيام بدور فعال في بناء مجتمعات إسلامية تسودها الرحمة والتكافل الاجتماعي ، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا الأطفال مجهولي الأبوين ، ومد يد العون لهم حتى يصبحوا أفرادا منتجين وصالحين في المجتمع.

مبيناً أن الجمعية قامت باحتضان 170 يتيم ويتيمة من قبل أسر تم اختيارها بعناية فائقة وبتحقيق شرط الرضاعة المثبتة بصك شرعي , إضافة إلى تطوير آليات الإحتضان بالرضاعة بمشروع تحفيز الرضاعة والحصول على فتوى شرعية بجواز ذلك , وأضاف أن الجمعية حصلت على وقف بجده بقيمة 3.5 مليون ريال وقامت باستئجار وتأثيث وتشغيل دار إيواء للأيتام بمكة المكرمة وحصلت الجمعية على أرض بمكة المكرمة لإنشاء وقف دار إيواء للأيتام , كما تم توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستلام جميع الاطفال الايتام مجهولي الابوين حديثي الولادة واسناد احتضانهم إلى أسر سعودية , كما تم افتتاح 13 فرع للجمعية في كل منطقة من مناطق المملكة

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية العضوية الفخرية لسمو أمير المنطقة .