مع تزايد قتلاهم.. الحوثيون يجندون مئات الأطفال تحت التهديد

نشرت القيادة العسكرية للجيش الوطني اليمني صوراً جديدة لأسرى من الانقلابيين في مدينة ذوباب والمخا، تبين أن عدداً كبيراً منهم أطفال جنّدهم الحوثيون على جبهات القتال.

وقال القيادي في باب المندب أبو زرعة المحرمي، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك ذوباب ومعسكر العمري من أسر العشرات من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، بالإضافة إلى 10 أطفال بينهم مصور حربي، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف أن الأطفال كلهم من منطقة رازح التابعة لمحافظة صعدة، تم التغرير بهم للقتال في صفوف الميليشيات، ضمن سياستها في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.

وأوضح مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الرابعة، أن الأسرى من الأطفال يحظون بالرعاية الكاملة، مضيفاً أن وضع هؤلاء الأطفال يرثى له، إذ أنهم كانوا يعانون من الجوع والخوف والتهديد بالتصفية.

ولفت إلى أن الأسرى الأطفال اعترفوا بأن الميليشيات أجبرتهم على الذهاب إلى جبهات القتال بالقوة، ولم يستطيعوا العودة إلى منازلهم؛ بسبب تهديد الانقلابيين لهم بالملاحقة والقتل أمام أسرهم، وخصوصاً الذين ينتمون إلى محافظة الحديدة.