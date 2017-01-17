 مع تزايد قتلاهم.. الحوثيون يجندون مئات الأطفال تحت التهديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجموعة “MBC”: لم نخفض رواتب موظفينا إلى النصف.. والأزمة ليست “مالية” الصندوق العقاري يطرح 7700 قرض تمويلي الشهر المقبل المخابرات الأفغانية تكشف قتلة الدبلوماسيين الإماراتيين الجيش اليمني يوجه أكبر ضربة للميليشيات في نهم مواطن يترك عربة فاكهة بدون بائع ليشتري الزبائن بأنفسهم.. ويؤكد: “زاد ربحي عما توقعته” مع تزايد قتلاهم.. الحوثيون يجندون مئات الأطفال تحت التهديد وظائف شاغرة بهيئة الأمر بالمعروف في عدة مناطق كيف تحدد إصابتك بمرض من رائحة العرق ؟ قامت بإحتضان 170 يتيم ويتيمة.. أمير عسير يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوداد الخيرية خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة.. أمير مكة للمسؤولين: “سمعتم مطالب الأهالي فحققوها” “القطاع الصناعي” يستهلك أكثر من (40%) من الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة

مع تزايد قتلاهم.. الحوثيون يجندون مئات الأطفال تحت التهديد

مع تزايد قتلاهم.. الحوثيون يجندون مئات الأطفال تحت التهديد
المناطق - وكالات

نشرت القيادة العسكرية للجيش الوطني اليمني صوراً جديدة لأسرى من الانقلابيين في مدينة ذوباب والمخا، تبين أن عدداً كبيراً منهم أطفال جنّدهم الحوثيون على جبهات القتال.

وقال القيادي في باب المندب أبو زرعة المحرمي، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك ذوباب ومعسكر العمري من أسر العشرات من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، بالإضافة إلى 10 أطفال بينهم مصور حربي، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف أن الأطفال كلهم من منطقة رازح التابعة لمحافظة صعدة، تم التغرير بهم للقتال في صفوف الميليشيات، ضمن سياستها في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.

وأوضح مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الرابعة، أن الأسرى من الأطفال يحظون بالرعاية الكاملة، مضيفاً أن وضع هؤلاء الأطفال يرثى له، إذ أنهم كانوا يعانون من الجوع والخوف والتهديد بالتصفية.

ولفت إلى أن الأسرى الأطفال اعترفوا بأن الميليشيات أجبرتهم على الذهاب إلى جبهات القتال بالقوة، ولم يستطيعوا العودة إلى منازلهم؛ بسبب تهديد الانقلابيين لهم بالملاحقة والقتل أمام أسرهم، وخصوصاً الذين ينتمون إلى محافظة الحديدة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>