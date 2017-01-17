مواطن يترك عربة فاكهة بدون بائع ليشتري الزبائن بأنفسهم.. ويؤكد: “زاد ربحي عما توقعته”

اكتفى مواطن يبيع فاكهة في مدينة المجاردة بمنطقة عسير، بوضع صندوق ليضع فيه المشترون الحساب، وتعليق لافتة مكتوب عليها “أنا أثق بمجتمعي”.

وعلى ضوئه، انتشرت الصور بشكل كبير ما دفع كثيرين البحث من يكون صاحب هذا الصورة، إذ تبين أنه يدعى أبو وجد وهو موظف حكومي ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال.

ويقول أبو وجد “في البداية فكرت بتحسين دخلي، وكنت أبحث عن عمل إضافي، وبالصدفة كنت أتابع السيد خالد محمد صاحب مبادرة فرساي للاستشارات وكان يتحدث عن فكرة مشروع بيع الأمانة والثقة، وتدور فكرته حول عرض منتجات للزبائن دون وجود البائع”.

ويضيف “فكرت جيداً بالفكرة وبدأت بتنفيذها، في البداية واجهت صعوبات كون الفكرة جديدة ولم تلق تجاوباً ومع إصراري على استخراج الرخص للمشروع نجحت وتم تنفيذ الفكرة، فقمت بتجهيز عربة لبيع الفواكه ووضع ميزان وورقة توضح قيمة الفاكهة حسب الأوزان، كما يمكن للمشتري شراء قطعة واحدة إن رغب”.

وأكد أبو وجد أنه خلال أسبوعين من افتتاح مشروعه لم يتعرض للسرقة أو التخريب، على العكس تماماً زاد ربحه ويجد بالصندوق مبالغ تفوق أحياناً قيمة المبيعات.

وأوضح أن ذروة البيع تبدأ من الساعة العاشرة مساء إلى صلاة الفجر، وهذا يؤكد على أخلاق الشباب العالية وحسن أمانتهم، ويدل على طبيعة المجتمع الطيبة فقط تحتاج لمن يقوم بإظهارها وتشجيعهم لإظهار الخير.

وقال إن شعب محافظة المجاردة والمملكة بشكل عام يتميزون بالأمانة وحب الخير، ولا ننكر وجود أشخاص سيئين وهذا موجود في كل العالم لكن الخير يطغى.

فكرته كانت قد لاقت ترحيبا بين أبناء منطقته وثمنوا ثقته بهم، ويقول “أسعى لافتتاح مشروع آخر يحمل نفس الفكرة ويتمنى أن تعمم مثل تلك التجارات لغرس قيمة الأمانة في نفوس الشباب”.