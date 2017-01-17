الجيش اليمني يوجه أكبر ضربة للميليشيات في نهم

تمكن الجيش الوطني وهو يواصل معركة التحرير مسنودا بالمقاومة الشعبية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، من السيطرة على أسلحة وعتاد كان بحوزة المليشيات.

وتمثلت المضبوطات في مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق وأربعة أطقم كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23 وعربة BMB وكذلك ثلاثة مخازن للذخيرة وعشرقاذفات RBG وسبعة رشاشات 12 وثمانية معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وملابس وكذلك شيول كان معد لشق الطرق.

كل هذا خلفته المليشيات أثناء فرارها أمام تقدم أبطال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي.

حيث لاتزال المعركة مستمرة في ظل تقدم لقوات الشرعية وإنهياركبيرلعناصر المليشيات وفرارها باتجاه العاصمة صنعاء .