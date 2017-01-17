 الصندوق العقاري يطرح 7700 قرض تمويلي الشهر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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الصندوق العقاري يطرح 7700 قرض تمويلي الشهر المقبل

الصندوق العقاري يطرح 7700 قرض تمويلي الشهر المقبل
المناطق - الرياض

ينتظر أن يعلن صندوق التنمية العقارية أول دفعة للمستحقين من المواطنين، ممن هم على قوائم الانتظار منتصف الشهر المقبل، ويبلغ عددهم 7700 مستحق.

وهذه الدفة تمثل أولى الدفعات، وفق التنظيم الجديد للدعم السكني الذي يعتمد على الشراكة مع المؤسسات المالية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة.

وكان الصندوق العقاري كشف أمس الأول أنه تم الاتفاق مع 10 بنوك محلية من أصل 12 بنكاً مرخصاً ومع 4 شركات تمويلية من أصل 6 مؤسسات لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين.

ويتوقع أن يتم الصندوق العقاري تمكين 85 ألف أسرة من قوائم انتظار الصندوق البالغة 430 ألف أسرة، تمهيداً للانتهاء منها خلال 5 سنوات كحد أقصى، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.

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