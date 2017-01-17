 النفيعي يدشن العيادة المدرسية بالابتدائية 44 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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النفيعي يدشن العيادة المدرسية بالابتدائية 44

النفيعي يدشن العيادة المدرسية بالابتدائية 44
عادل الزهراني - الطائف

دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للعام بمحافظة الطائف الاستاذ محمد عامر النفيعي العيادة الصحية بالابتدائية 44 بالحلقة مساء الامس ، يرافقه مدير الصحة المدرسية الاستاذ متعب الحشيبري وتجول سعادته في المعرض المصاحب للعيادة واطلع على العرض المرئي للمعرض والذي تحدث عن طرق الوقاية من الامراض والفعاليات المطبقه لتوعية الطالبات خلال هذه الفتره والتي تشهد تغيرالظروف المناخيه .
من جانبه اوضح النفيعي ان ما شاهده في المدرسة شي نفخر به جميعا في مدارسنا وانموذج يحتذى به ، فما وجدناه شي جميل من حيث اعداد العيادة المدرسية وتفعيلها بالشكل الصحيح الملموس من خلال مشاهدتنا لسجل الكشف وطريقة التعامل مع الحالات مثمن جهود الجميع في فعاليات المدرسة .

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