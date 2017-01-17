 صدور الموافقة السامية لتشكيل مجلس منطقة الجوف للدورة السابعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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صدور الموافقة السامية لتشكيل مجلس منطقة الجوف للدورة السابعة

صدور الموافقة السامية لتشكيل مجلس منطقة الجوف للدورة السابعة
الجوف - محمد الحسن

صدرت الموافقة السامية على تعيين أعضاء جدد في مجلس منطقة الجوف للفترة السابعة لمدة أربع سنوات اعتبارا من 3/4/1438هـ . وشملت الدورة الجديدة دخول أعضاء جدد فيما استمر عدد من أعضاء المجلس في دورته السابقة خلال الدورة الحالية.
وتمنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة لأعضاء المجلس في الدورة الجديدة التوفيق متطلعاً سموه أن يكون لهم الدور البارز في تمثيل جميع شرائح المجتمع وإبداء المقترحات والآراء السديدة لما فيه مصلحة المنطقة وأبنائها معرباً سموه عن شكره للأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في المجلس على ما قدموه من عطاء وبذلوا من جهود خلال فترة عضويتهم.
وقال وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المكلف أمين عام مجلس المنطقة المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد أن المجلس الجديد تشكل من المهندس عبدالله عواد الدهام وعلي سعود المويشير وزياد صفوق الشعلان والمهندس سليمان نمر السبيلة وحسين محمد جديع الشملاني والدكتور حمدان بن عبد الله السمرين وعارف بن غدير الشمري ومحمد بن دايس الدندني وسعد بن حسيان الرويلي وعبد الله بن مسلم الابراهيم والمهندس خالد بن صالح المرشد وسعود بن سالم الدليمان الحسن والمهندس حمود بن منوخ الشراري وصالح بن حمود الوشيح وعميد متقاعد سعود بن لافي الشراري .
وقد رفع أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذه الثقة متطلعين أن يكونون عند حسن الظن فيهم .

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