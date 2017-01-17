 طرح 5 سيارات خارقة خلال 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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طرح 5 سيارات خارقة خلال 2017

طرح 5 سيارات خارقة خلال 2017
المناطق_وكالات

عرضت بعض شركات صناعة السيارات نماذج لمنتجاتها المستقبلية، والتي تعتزم تنفيذها وطرحها على أرض الواقع خلال العام الجاري 2017 مع العديد من المميزات الرائعة، وفيما يلي نعرض أبرز نماذج السيارات التي من المنتظر رؤيتها خلال 2017:
– كشفت شركة “فيات كرايسلر” عن نموذج سيارة موجهة لجيل الألفية التكنولوجية خلال فعاليات معرض CES هذا العام، والتي تأتى بتصميم مميز للغاية، وهي سيارة كهربائية مزودة بمزية الشحن السريع، وهى تمتلك الكثير من المميزات بما في ذلك عدد من أجهزة الاستشعار المختلفة.

– كما كشفت شركة Rinspeed عن سيارتها الجديدة Oasis خلال فعاليات معرض CES وهي سيارة تمتلك حديقة بداخلها، وتقعد هذه الحديقة خلف الزجاج الأمامي للسيارة، وداخل السيارة هنالك شاشة كبيرة تعمل باللمس، مع العديد من المميزات الأخرى التي يمكن التحكم فيها من خلال اللمس والإيماءات.
– وكشفت شركة “هوندا” خلال ديسمبر الماضي عن مفهوم سيارتها NeuV، إلا أنها عرضتها بشكل رسمي في CES، وقالت هوندا إن السيارة تمتلك ميزة القيادة الذاتية فضلا عن أنها تعمل بالكهرباء.
– كذلك كشفت شركة فولكس فاجن عن سيارتها فائقة التقنية الجديدة من نسخة الميكروباص التقليدية، حيث تعرف السيارة الجديدة بـ Hippiemobile ويمكنها السير لمسافة طويلة بشحنة واحدة، وهي تمتلك العديد من المستشعرات الإلكترونية وغيرها.
– فيما عرضت شركة تويوتا خلال فعاليات معرض CES مفهوم سيارة جديدة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبها مساعد شخصي يعرف بـ Yui والذي تم تصمميه لمساعدة المستخدم في كافة ما يحتاج إليه من خدمات ومعلومات.

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