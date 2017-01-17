 44 مليار ريال عوائد لـ 47.5 مليون رحلة سياحية محلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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44 مليار ريال عوائد لـ 47.5 مليون رحلة سياحية محلية

44 مليار ريال عوائد لـ 47.5 مليون رحلة سياحية محلية
المناطق_الرياض

وصل عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2016 الى 47.5 مليون رحلة بنسبة ارتفاع تبلغ 2.3%. عن 2015 الذي تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية فيه 46.5 مليون رحلة، وقيمة الإنفاق عليها تجاوزت 44.9 مليار ريالاً بنسبة انخفاض تقدر بـ 6.4%.

وأكد تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن ارتفاع عدد الليالي السياحية للسياحة المحلية في عام 2016 لتصل إلى 243.5 مليون ليلة سياحية مقارنة بـ 240.6 مليون ليلة في 2015 بنسبة نمو قدرها 1.2%، وذكر أن عدد الرحلات السياحية الوافدة خلال العام الماضي يقدر بـ 17.99 مليون رحلة مقابل 18.05 لعام 2016 بنسبة نمو 0.3%، مع ارتفاع عدد الليالي السياحية عام 2016 لتصل إلى 197.6 مليون ليلة سياحية مقارنة بـ 193.1 مليون ليلة في 2015 بنسبة نمو قدرها 2.3%.

وأبان التقرير الاحصائي الصادر عن الهيئة ، زيادة قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة من 82.5 مليار ريالاً في 2015 إلى 92.3 ملياراً العام الماضي بنسبة زيادة 11.8%.وأشار التقرير إلى أن زيادة مدة الإجازة الصيفية لهذا العام أسهم في زيادة عدد الرحلات المحلية وخاصة في الوجهات السياحية مثل منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، كما أسهم العدد المرتفع للمهرجانات السياحية لهذا العام في ارتفاع الرحلات المخصصة لهذه المهرجانات.

يذكر أن الرحلة السياحية هي مصطلح يعنى به الرحلة التي يكون فيها مبيت، وقد تكون للسائح الواحد أكثر من رحلة سياحية. ويوفر مركز “ماس” عدداً من التقارير الإحصائية السياحية بنسخها الكاملة على موقع مركز ماس .

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