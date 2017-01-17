 جماهير بوليفار مصدومة من انتقال خوانمي للاتفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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جماهير بوليفار مصدومة من انتقال خوانمي للاتفاق

جماهير بوليفار مصدومة من انتقال خوانمي للاتفاق
المناطق_الدمام

كشف نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل أن التجديد مع مهاجم الفريق على الزقعان مسألة وقت سيتم حسمها قريبا وقال لـ”الرياض”: قدمنا العرض له وننتظر رده ولدينا الثقة بحسم الأمر، والإدارة سلمت الحولات البنكية التي تخول للاتفاق تسجيل اللاعبين الأجانب بعد صرف رواتب اللاعبين الثلاثاء، وهدفنا المنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين، “مثل هذه البطولات والتي تعرف ببطولات النفس القصير عادة ما تكون الفرصة مواتية للمنافسة على تحقيقها للكثير من الفرق “.

ووصف المسحل مباراة فريقه غدا أمام ضمك في دور 32 من المسابقة بالصعبة حتى وأن كانت أمام فريق من الدرجة الأدنى، لأن هذه الفرق عادة ما تقدم مستويات كبيرة لاعتبارات عدة ومنها أن التقدم في ادوار المسابقة بالنسبة لها يزيد المردود المالي لها والمباراة ستحظى بنقل تلفزيوني ويبحث لاعبي هذه الفرق عن تسويق أنفسهم من خلال هذه المباريات”.

مؤكدا أنهم يحترمون ضمك ورجاله وجماهيره وسيقدم الاتقاق صوره مشرفة تليق بمكانته وقال: “ضمك اخرج الأهلي في الموسم الماضي وبالتالي نحن نعلم ذلك ونحترمه”

من جهة أخرى وصفت جماهير بوليفار البوليفي انتقال لاعب الوسط الاسباني خوانمي كاليخون لمصلحة الاتفاق السعودي بالصدمة وغرد أحد الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: “هذا الخبر صدمه لنا وكأننا سمعنا أن ميسي ترك برشلونة على إدارة النادي تعويض الفراغ الكبير الذي سيتركه سريعا”.

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