مدني نجران: استمرار أعمال حملة السلامة الوقائية بالمنطقة

استمرار أعمال حملة السلامة الوقائية في اسبوعها الثاني والتي أطلقها الدفاع المدني بمنطقة نجران بتوجيه واشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران المكلف العميد غازي غرم الله الغامدي في الكشف على العديد من المنشأت التجارية في جميع أنحاء المنطقة للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق ، وبمشاركة العديد من الضباط والأفراد المختصين في أعمال السلامة.

صرّح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/ عبدالخالق علي القحطاني و ذكر أن الحملة والتي تستمر لمدة ثلاث أسابيع ويشارك فيها عدداً من الضباط والأفراد المختصين ، ركزت أعمالها هذا الأسبوع على الفنادق والشقق المفروشة بشكل خاص اضافة الى العديد من المنشآت الهامة بشكل عام .

وتأتي هذه الحملة ضمن مجموعة من الحملات التي تهدف مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى تنفيذها ضمن خطة السلامة خلال العام الحالي 1438هـ .

وأهاب بالجميع التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة موضحاً أن الحملة مستمرة على جميع المنشآت والأنشطة التجارية، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات.