 بالأسماء : حوافز الصفوف الأولية لـ “١١٥” معلما ومعلمة بتعليم الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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بالأسماء : حوافز الصفوف الأولية لـ “١١٥” معلما ومعلمة بتعليم الليث

بالأسماء : حوافز الصفوف الأولية لـ “١١٥” معلما ومعلمة بتعليم الليث
المناطق_عادل الزهراني

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي  أسماء معلمي ومعلمات الصف الأول الابتدائي  المشمولين بحوافز إجازة الصفوف الأولية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، والبالغ عددهم (١١٥) معلماً ومعلمة ، على مستوى الإدارة ومكتبي التعليم في أضم وربوع العين ، حيث  ستبدأ إجازتهم وفقا للتعميم الوزاري المنظم لحوافز الصفوف الأولية ، مع نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق ٢١ / ٤ / ١٤٣٨هـ .

وزف ” البركاتي ” التهاني و التبريكات لكافة المعلمين والمعلمات المشمولين بالقرار ، مؤكداً بأن هذه الحوافز تأتي في إطار اهتمام وزارة التعليم وإدارة التعليم  بمعلمي ومعلمات الصفوف الأولية الأكفاء و المتميزين عرفاناً وتقديراً بما يقدمونه من عطاء و جهود مضنية في تدريس هذه الفئة الغالية من طلابنا وطالباتنا ، ولتكون حافزاً و تشجيعاً لهم لزيادة البذل والعطاء والتميز في أداء رسالتهم التربوية و التعليمية على أكمل وجه .

* أسماء المعلمين :
https://drive.google.com/file/d/0BwBF9wG___isZW5URXlTZGZFYWlHSGdiSUQ2QVZiaDVnZlc0/view?usp=sharing

* أسماء المعلمات :
https://drive.google.com/file/d/0BwBF9wG___isUlVzeEluMFdtYnc/view?usp=drivesdk

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