بالأسماء : حوافز الصفوف الأولية لـ “١١٥” معلما ومعلمة بتعليم الليث

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي أسماء معلمي ومعلمات الصف الأول الابتدائي المشمولين بحوافز إجازة الصفوف الأولية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، والبالغ عددهم (١١٥) معلماً ومعلمة ، على مستوى الإدارة ومكتبي التعليم في أضم وربوع العين ، حيث ستبدأ إجازتهم وفقا للتعميم الوزاري المنظم لحوافز الصفوف الأولية ، مع نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق ٢١ / ٤ / ١٤٣٨هـ .

وزف ” البركاتي ” التهاني و التبريكات لكافة المعلمين والمعلمات المشمولين بالقرار ، مؤكداً بأن هذه الحوافز تأتي في إطار اهتمام وزارة التعليم وإدارة التعليم بمعلمي ومعلمات الصفوف الأولية الأكفاء و المتميزين عرفاناً وتقديراً بما يقدمونه من عطاء و جهود مضنية في تدريس هذه الفئة الغالية من طلابنا وطالباتنا ، ولتكون حافزاً و تشجيعاً لهم لزيادة البذل والعطاء والتميز في أداء رسالتهم التربوية و التعليمية على أكمل وجه .

* أسماء المعلمين :

https://drive.google.com/file/ d/0BwBF9wG___ isZW5URXlTZGZFYWlHSGdiSUQ2QVZi aDVnZlc0/view?usp=sharing

* أسماء المعلمات :

https://drive.google.com/file/ d/0BwBF9wG___ isUlVzeEluMFdtYnc/view?usp= drivesdk