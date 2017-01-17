 الذهب لأعلى مستوى في نحو 8 أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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الذهب لأعلى مستوى في نحو 8 أسابيع

الذهب لأعلى مستوى في نحو 8 أسابيع
المناطق_رويترز

قفز الذهب أكثر من واحد في المئة ليسجل أعلى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أن أشارت مقتطفات من خطاب تلقيه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وقت لاحق اليوم إلى انفصال كامل عن الاتحاد الأوروبي.
واستفادت الأصول التي تعد ملاذا آمنا مثل الذهب والين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية من إقبال المستثمرين عليها لتفادي المخاطر الناجمة عن حالة الغموض التي تكتنف الأسواق مما سيعنيه “انفصال بريطاني صعب” للأسواق.

وارتفع الذهب 1.1 في المئة إلى 1216.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش مقتربا من المستويات المرتفعة التي سجلها في 23 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.3 في المئة إلى1211.80 دولار للأوقية.
ونزل الدولار 0.3 في المئة أمام سلة من العملات.
ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 17.05 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر كانون الأول، فيما صعد البلاتين لأعلى مستوى في شهرين بواقع 0.9 في المئة إلى988.49 دولار للأوقية

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