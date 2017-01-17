 وزارة الإسكان توقع اتفاقية لإنشاء 1000وحدة سكنية بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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وزارة الإسكان توقع اتفاقية لإنشاء 1000وحدة سكنية بالطائف

وزارة الإسكان توقع اتفاقية لإنشاء 1000وحدة سكنية بالطائف
المناطق_الطائف

أبرمت وزارة الإسكان اليوم الاثنين اتفاقية مع شركة فخامة البناء إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري، لتصميم وإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخرا، وتستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليا ودوليا للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره بما يؤدي لتملك المواطن للمسكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.

وتعد الاتفاقية ضمن سعي الوزارة لتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وتوفير بيئة سكنية ملائمة من حيث السعر والمواصفات.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعيها لتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين قامت بتأسيس مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، لتسريع تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق، كما أنشأت مركز خدمات البيع على الخارطة “وافي”.
ونوّهت إلى وجود عدد من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني “إسكان”، مبيّنًة أنها بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى كافة مناطق المملكة.
يذكر بأن الوزارة قامت بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدة شركات دولية ومحلية في إطار سعيها على إيجاد تعاون مثمر وبنّاء مع القطاع الخاص لضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب وقدراتهم المختلفة

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