 خادم الحرمين يستعرض مع شرودر علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستعرض مع شرودر علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا

خادم الحرمين يستعرض مع شرودر علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم دولة مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرودر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي والسفير الألماني لدى المملكة ديتر هالر.
من جهة ثانية، استقبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي .
واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.
كما اطلع – أيده الله – على مسيرة المركز في المرحلة السابقة، ورؤيته وخططه المستقبلية للأعوام القادمة.
وفي ختام الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي، كما تسلم كتابا عن المركز .
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

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