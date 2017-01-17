 تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة نجران ومعهد ريادة لنشر ثقافة العمل الحر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة نجران ومعهد ريادة لنشر ثقافة العمل الحر

تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة نجران ومعهد ريادة لنشر ثقافة العمل الحر
المناطق_نجران
وقعت جامعة نجران ممثلة في كلية الصيدلة ومعهد ريادة الأعمال الوطني مذكرة تعاون لنشر ثقافة العمل الحر.
ويهدف التعاون الى تشجيع الشباب على الأعمال الحره بإستغلال أبسط الفرص التي تهيأ لهم بالإضافة إلى صناعة أعمال بأقل تكلفة وعدم الإستهانة بأي مشروع.
وسعت الكلية إلى هذا التعاون إيمانا منها بأهمية تأهيل الطلاب الجامعيين في الأعمال الريادية باعتبار أنها من المسائل التي توليها أهمية قصوى، وذلك لدورها في دعم الاقتصاد. وكذلك كون  معهد ريادة الأعمال الوطني ( ريادة ) كيان وطني مؤسسي مستقل غير ربحي، متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر من الجنسين من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة على الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وسينفذ المعهد لقاءات تعريفية لنشر ثقافة العمل لطلاب الكلية، بالإضافة إلى قبول من تنطبق عليهم شروط البرامج المقدمة من قبل ريادة وتسهيل اجراءاتهم، وكذلك عمل لقاءات دورية للتباحث في تطوير وتفعيل هذه المذكرة

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