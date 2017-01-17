أمين دارة الملك عبدالعزيز يزور جمعية الثقافة والفنون بالباحة

أستقبل مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة مدير مشروع حفظ الأدب الشفاهي بالمنطقة علي بن خميس البيضاني معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري المستشار في الديوان الملكي وأمين دارة الملك عبدالعزيز التاريخية المكلف الذي زار منطقة الباحة لتوقيع اتفاق شراكة لطباعة موسوعة الأدب الشفاهي والطب الشعبي.

وعبر معالي الدكتور فهد السماري عن سعادته لما شاهده من الجهد المبذول للموسوعة التي حفظت تراث وتاريخ منطقة الباحة على مدى عصور سابقة، منوهاً أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة يهتم بشأن حفظ موروث الأنسان والمكان بالباحة، وأعتبر السماري أن المشروع الذي قامت به جمعية الثقافة والفنون بالباحة يعد شاملا وكافيا ليكون مرجعا للمنطقة وتجربة لكافة مناطق المملكة مستقبلاً ،

من جهته أشار الأستاذ علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة مدير المشروع أن زيارة معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري المستشار في الديوان الملكي وأمين دارة الملك عبدالعزيز التاريخية المكلف وتوقيع اتفاق شراكة لطباعة الموسوعة تأتي من حرص واهتمام المسؤولين بالدارة للحفاظ على التاريخ الشفهي بمناطق المملكة وتثمين للجهود المبذولة من فريق عمل المشروع بجميع لجانه العاملة ،

وأعتبر البيضاني أن اتفاق الشراكة الذي وقع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة ينص على ‏أن تتولى الدارة طباعة المجلدات النهائية للموسوعة وتساعد في إخراج المكتبة الإلكترونية بشكل احترافي ‏وأن تقوم الجمعية بتسليم الدارة المادة الخام للمشروع ‏التي أعدت على مستوى المنطقة بجميع محافظاتها توثيقاً مرئياً ومسموعاً، كما يحق للدارة إضافة شعارها كونها أصبحت شريكاً في المشروع بعد اكتماله.