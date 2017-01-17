 لمساعدة النساء.. وزيرة ألمانية تدعو الرجال إلى تقليل ساعات العمل! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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لمساعدة النساء.. وزيرة ألمانية تدعو الرجال إلى تقليل ساعات العمل!

لمساعدة النساء.. وزيرة ألمانية تدعو الرجال إلى تقليل ساعات العمل!
المناطق_وكالات

تعتزم وزيرة العمل الاتحادية الألمانية أندريا نالس العمل على نشر العمل بدوام جزئي بين الرجال، وقالت اليوم الثلاثاء في مؤتمر بالعاصمة الألمانية برلين: “أرى المطالبة بالعمل بدوام جزئي بمثابة إسهام لتشجيع الرجال أيضا على العمل بدوام جزئي أو على الأقل تشجيعهم على تقليل ساعات العمل”.
وكانت نالس عرضت مشروع قانون يتيح للموظف العمل بدوام جزئي لفترة محددة- ويسمح له بعد ذلك بالعودة إلى العمل بدوام كامل. وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنه يمكن للنساء العمل بشكل أكبر، إذا قل عمل الرجال وإذا تولوا التزامات أسرية أكبر، لافتة إلى أن كثيرا من الرجال يرغبون في ذلك. وأضافت أن ثلث العاملين بدوام جزئي يودون العمل لمدة أطول، وأغلبهم من النساء، وقالت: “إذا لم يعد يضطر الرجال للخوف من عدم توافر إمكانية

الخروج مرة ثانية من العمل بدوام جزئي، سيكون تم بذلك إزالة عائق كبير”.
يذكر أن بعض أصحاب العمل انتقدوا هذه الخطط بشدة. ولكن رئيس اتحاد النقابات الألمانية راينر هوفمان أشاد بهذه الخطط وأعرب عن ثقته بأنه سيتم إصدار القانون بعد نقاشات برلمانية عنيفة.

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