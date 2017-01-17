 الرئيس اليمني يعقد اجتماعاً للوقوف على أزمة المشتقات النفطية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني يعقد اجتماعاً للوقوف على أزمة المشتقات النفطية

الرئيس اليمني يعقد اجتماعاً للوقوف على أزمة المشتقات النفطية
المناطق_وكالات

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً للوقوف على أزمة المشتقات النفطية بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وأكد الرئيس اليمني خلال الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ونائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد عبدالله البكري ومدير شركة النفط بعدن ناصر مانع بن حدور ومدير شركة عرب جولف احمد صالح العيسي، ضرورة وأهمية توافر المشتقات النفطية بصورة دائمة وعاجلة وسريعة لارتباطها بمعيشة وحياة المواطن على المستوى الخدماتي والاحتياج اليومي فضلاً عن حاجة المستشفيات ومراكز الكلى والعناية الطبية لخدمات الكهرباء لارتباطها بإنقاذ حياة المرضى.

ووجه الرئيس اليمني بصورة عاجلة شركة عرب جلف بالضخ المباشر للمشتقات النفطية إلى شركة مصافي عدن التي بدورها تضخ المشتقات النفطية إلى شركة النفط ومنها إلى المواطن وجميع الجهات المستفيدة والمستهلكة.

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