 خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي
المناطق_واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي .
واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.

كما اطلع – أيده الله – على مسيرة المركز في المرحلة السابقة ، ورؤيته وخططه المستقبلية للأعوام القادمة .
وفي ختام الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي، كما تسلم كتابا عن المركز .
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

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