خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي .

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.

كما اطلع – أيده الله – على مسيرة المركز في المرحلة السابقة ، ورؤيته وخططه المستقبلية للأعوام القادمة .

وفي ختام الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي، كما تسلم كتابا عن المركز .

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.