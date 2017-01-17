بالصور …تراكم الثلوج في نهر الدانوب في صربيا والعواصف الثلجية تجتاح كرواتيا

أفادت هيئة الإذاعة الصربية اليوم الثلاثاء بأن كاسحتي جليد مجريتين سوف تبدآن إزالة الثلوج التي تعرض الجسور للخطر وتهدد بفيضانات بسبب تراكمها في نهر الدانوب في صربيا وسط الانخفاض الشديد في درجات الحرارة .

وتزيد خطورة وضع الثلوج بشكل خاص في بلجراد، حيث حاصرت الثلوج بارجتين كبيرتين بجانب أعمدة أحد الجسور.

وخربت الثلوج بالفعل أرصفة ومرافئ وسفن ، وإذا لم يتم إزالة الثلوج بحلول الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ، فإنه من الممكن أن تحدث فيضانات نتيجة الحواجز التي كونتها هذه الثلوج وزيادة تدفق الماء بسبب ذوبان الثلج والجليد .

وسوف تنضم الكاسحتان المجريتان للكاسحة الصربية التي تعمل بالفعل إلى جانب زورقي قطر لمحاولة اختراق الجليد.

ومع ذلك فإن توقعات الأرصاد غير مواتية ، حيث حذر خبراء الأرصاد من أنه من المتوقع أن تتعرض المنطقة لموجة أخرى من التجمد تستمر على مدار السبعة أو الثمانية أيام المقبلة.

وفي كرواتيا المجاورة، تسببت عاصفة ثلجية سرعتها 200 كيلومتر في الساعة في حالة شلل لمناطق في مدينة دلماشيا غرب كرواتيا ، وفرضت غلقا جزئيا للطريق الرئيسي في الدولة.

وأغلقت السلطات حارتين مروريتين في طريق “ايه 1” الرئيسي السريع الذي يربط بين زغرب وبين ريكا أمام جميع وسائل النقل ، وذلك بسبب العاصفة .

وحثت السلطات السكان على البقاء داخل منازلهم والإحجام عن قيادة السيارات ، حسبما أفادت قناة “آن 1” التليفزيونية.