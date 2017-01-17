بلدية المندق” تودع رئيسها بعد ست سنوات من الإنجازات المضيئة

بحضور محافظ المندق صالح بن محمد القلطي أقامت بلدية المندق حفل توديع لرئيسها المهندس ناصر بن عبدالله العلياني والذي صدر قرار نقله رئيسا لبلدية العقيق بعد أن قضى ست سنوات في رئاسة بلدية المندق

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة حضره كافة مدراء الجهات الحكومية بالمحافظة وعدد كبير من الأهالي .

و بدأ الحفل بالقران الكريم بعد ذلك القى المهندس خالد خضر كلمة منسوبي بلدية المندق أوضح فيها أن المهندس ناصر قدم كل الجهود للارتقاء بالمحافظة وقدم عطاءات كبيرة للتنمية البشرية في البلدية بعد ذلك القى محافظ المندق كلمة اشار فيها الى الدور الكبير الذي قدمه المهندس ناصر العلياني للمحافظة في سبيل تطوير الخدمات التنموية والمح الى أن المشاريع المنفذة خلال فترة رئاسة العلياني للبلدية مشاريع تعد مفخرة ومظهر من مظاهر التطور المدني في منطقة الباحة متمنيا له مزيدا من النجاح والتقدم في فترة عمله القادم بمحافظة العقيق .

عقب ذلك القى المهندس العلياني كلمة أوضح فيها أن المشاريع المنفذة في المحافظة جاءت بتوفيق الله ثم بالدعم الذي حظيت به بلدية المندق ضمن منظومة العمل البلدي في كافة ارجاء الوطن من لدن حكومتنا الرشيدة وأن ما تحقق في المحافظة يقف خلفه فريق عمل من منسوبي البلدية كما اثنى على جهود محافظ المندق ودعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لاعمال البلدية خلال الفترة الحالية التي شهدت إنجاز بعض المشاريع كما شكره على حضوره وتشريفه الحفل

واختتم الحفل بتقديم الهدايا التذكارية للمحتفى به