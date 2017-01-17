 لتطوير الكادر التعليمي برنامج تدريبي بالإبتدائية ال64 بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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لتطوير الكادر التعليمي برنامج تدريبي بالإبتدائية ال64 بالطائف

لتطوير الكادر التعليمي برنامج تدريبي بالإبتدائية ال64 بالطائف
المناطق_عادل الزهراني
في  ظل  ماتسعى  إليه  وزارة التعليم  في  تطوير  أداء  المعلمين والمعلمات  وسعياً  لتحسين  العمل  لخلق  بيئة تعليمية جاذبة نفذت الأستاذة/ معيضة القرني برنامج تدريبي لاستراتيجيات التعلم النشط في الابتدائية 64 مدته يومان،  تناولت فيه عدة محاور تتعلق بالتعلم النشط مفهومه، ومبادؤه، وأهدافه،  ومقارنة بين التعلم التقليدي والتعلم النشط،  وطرق تطبيقه داخل الحجرة الصفية وخارجها،
وقد حضر الدورة معلمات الصفوف الأولية والصفوف العليا والوكيلة / أ هيفاء الفتة.
حيث تم تبادل الخبرات والتجارب العلميةو الصفية  وفعلت خلاله أوراق العمل،  والمشاركات الهادفة  والعروض المرئية،

وقد عبرت قائدة المدرسة /نورة الثبيتي عن شكرها
للأستاذة معيضة القرني على تفعيلها البرنامج التدريبي

 و شكرت المعلمات الحاضرات وتم توزيع شهادات الحضور في نهاية البرنامج متمنية لهن مزيد من التفوق والنجاح

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