لتطوير الكادر التعليمي برنامج تدريبي بالإبتدائية ال64 بالطائف

في ظل ماتسعى إليه وزارة التعليم في تطوير أداء المعلمين والمعلمات وسعياً لتحسين العمل لخلق بيئة تعليمية جاذبة نفذت الأستاذة/ معيضة القرني برنامج تدريبي لاستراتيجيات التعلم النشط في الابتدائية 64 مدته يومان، تناولت فيه عدة محاور تتعلق بالتعلم النشط مفهومه، ومبادؤه، وأهدافه، ومقارنة بين التعلم التقليدي والتعلم النشط، وطرق تطبيقه داخل الحجرة الصفية وخارجها،



حيث تم تبادل الخبرات والتجارب العلميةو الصفية وفعلت خلاله أوراق العمل، والمشاركات الهادفة والعروض المرئية، وقد حضر الدورة معلمات الصفوف الأولية والصفوف العليا والوكيلة / أ هيفاء الفتة.حيث تم تبادل الخبرات والتجارب العلميةو الصفية وفعلت خلاله أوراق العمل، والمشاركات الهادفة والعروض المرئية، وقد عبرت قائدة المدرسة /نورة الثبيتي عن شكرها

للأستاذة معيضة القرني على تفعيلها البرنامج التدريبي

و شكرت المعلمات الحاضرات وتم توزيع شهادات الحضور في نهاية البرنامج متمنية لهن مزيد من التفوق والنجاح