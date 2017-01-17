ورشة عمل عن قياس كفاءة الأداء في اقسام ومراكز التأهيل الطبي

نفذت الإدارة العامة للتأهيل الطبي تنفذ يوم أمس ورشة عن قياس كفاءة الأداء في اقسام ومراكز التأهيل الطبي للمناطق الجنوبية في قاعة التدريب والابتعاث بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير بحضور مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأهيل الطبي الأستاذ عبدالعزيز نوح ومدير نظم المعلومات بالإدارة العامة للتأهيل الطبي الأستاذ مراد ال سواد وحضور مدراء التأهيل الطبي بصحة عسير وصحة جازان وصحة نجران وصحة الباحة وصحة بيشة ورؤساء بعض اقسام التأهيل بالمستشفيات.

وتم من خلال ورشة العمل مناقشة وتدريب العاملين بالمستشفيات على كيفية تعبئة نماذج الاحصائيات الجديدة الخاصة بكفاءة الأداء بأقسام التأهيل الطبي وتهدف لرفع أداء أقسام التأهيل الطبي وتحسين إنتاجية العاملين بها

وفي ختام الورشة تم تكريم ممثلي الإدارة العامة بالتأهيل الطبي من قبل مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة عسير الأستاذ علي محمد الذيب بالدروع التذكارية.