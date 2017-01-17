 جولات بلدية أملج المفاجئة على المطاعم والبوفيهات تغلق ثلاثٍ منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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جولات بلدية أملج المفاجئة على المطاعم والبوفيهات تغلق ثلاثٍ منها

جولات بلدية أملج المفاجئة على المطاعم والبوفيهات تغلق ثلاثٍ منها
المناطق - فايز السميري
أغلقت بلدية محافظة أملج خلال جولاتها الميدانية المفاجئة التي نفذتها اليوم على المطاعم والبوفيهات مطعمين وبوفيه والبعض الآخر طُلب منه مراجعة البلدية.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان أن البلدية حريصة على
كل ما يمس صحة المواطن وإنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية.
وأضاف غبان أن البلدية تأكدت خلال جولاتها من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحيةوالتصاريح النظامية ، مفيدًا أنه تم خلال هذه الجولة إغلاق مطعمين وبوفية, فيما تم إتلاف ومصادرة 9حبات دجاج و25 كيلو جرام خضار و25 كيلو جرام عجين دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين. من جهته أكد مدير إدارة صحة البيئة بالبلدية تركي علي النحاس ، أن
البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على المطاعم والبوفيهات المنتشرة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، لمتابعة المطاعم, لضمان
تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين.
أوضح ذلك لوسائل الإعلام مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف جابر البرقاني الذي بدوره شدد على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل , من خلال الاتصال بالرقم 940 أو التواصل عبر حساب البلدية بتويتر @ummluj وموقع البلدية الإلكتروني .

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