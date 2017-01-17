 إنهاء البحث تحت الماء عن الطائرة الماليزية المفقودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل مواطن يمني بعد تعرضه للتعذيب في سجون المليشيا الحكومة اليمنية توقف ابتعاث طلابها لإيران وترفض اعتماد الشهادات “الحوثية” إيران تضم الاقتصاد السوري بـ”تفويض” من دمشق أرامكو السعودية وجنرال إلكتريك تدشنان أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة عدن: القبض على المسؤول الأول عن تجنيد انتحاريين في تنظيم داعش لجنة إصلاح البين بمحافظة الخرج تعقد اجتماع برئاسة المحافظ بلدي الخرج يطالب بعقد إجتماع عاجل للجهات المعنية لإنهاء الهبوط بحي الخزامى إنهاء البحث تحت الماء عن الطائرة الماليزية المفقودة جولات بلدية أملج المفاجئة على المطاعم والبوفيهات تغلق ثلاثٍ منها استخبارات النظام الإيراني تعتقل عدد من الناشطين الأحوازيين وتنقلهم إلى مكان مجهول بعملية جراحية نادرة.. انطلاق فعلي للتؤامة بين مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ومستشفى المزاحمية وزارء خارجية “التعاون الإسلامي” يبحثون في ماليزيا حماية الروهينغيا في ميانمار

إنهاء البحث تحت الماء عن الطائرة الماليزية المفقودة

إنهاء البحث تحت الماء عن الطائرة الماليزية المفقودة
المناطق_متابعات

أعلنت الدول الثلاث المشاركة في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة انتهاء عمليات البحث يوم الثلاثاء دون العثور على أي أثر للطائرة التي اختفت أثناء رحلتها رقم (إم.إتش370) عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا.

وأصبح تحديد مكان طائرة الخطوط الجوية الماليزية واحدا من أكبر الألغاز في تاريخ الطيران في العالم منذ اختفت وهي في طريقها من بكين إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت سلطات ماليزيا واستراليا والصين في بيان “رغم كل الجهد المبذول باستخدام أفضل الوسائل العلمية المتاحة… لم تتمكن عملية البحث من التوصل لمكان الطائرة.”

وأضافت “إن قرار تعليق البحث تحت الماء لم يتخذ ببساطة أو دون أن يكون مصحوبا بشعور بالأسف.”

وقالت الدول الثلاث إن آخر سفينة بحث غادرت المنطقة يوم الثلاثاء بعد انتهاء البحث في جزء مساحته 120 ألف كيلومتر مربع من قاع المحيط الهندي كان محل تركيز عمليات البحث المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يوليو تموز على إيقاف البحث الذي تكلف 145 مليون دولار إذا لم يتم العثور على الطائرة ولم تظهر أدلة جديدة بعد البحث في هذه المنطقة.

ورفضت استراليا الشهر الماضي توصية المحققين بنقل موقع البحث إلى الشمال بعض الشيء قائلة إنه لم تظهر أدلة جديدة تدعو لتأييد تلك التوصية

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>