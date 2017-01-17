 بلدي الخرج يطالب بعقد إجتماع عاجل للجهات المعنية لإنهاء الهبوط بحي الخزامى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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بلدي الخرج يطالب بعقد إجتماع عاجل للجهات المعنية لإنهاء الهبوط بحي الخزامى

بلدي الخرج يطالب بعقد إجتماع عاجل للجهات المعنية لإنهاء الهبوط بحي الخزامى
المناطق_أشرف العصيمى
إنطلاقاً من المسؤولية المناطة بالمجلس البلدي للرقي بالخدمات البلدية، ونظراً لإستياء و تذمر عدد من الأهالي بمحافظة الخرج وخاصة أهالي حي الخزامى  من تأخر العمل وعدم حل مشكلة الهبوط  الأرضي بشارع عمرو بن العاص  بحي الخزامى، فقد طالب المجلس البلدي محافظة الخرج بتشكيل لجنة عاجلة تضم  عدد من الجهات ذات العلاقة وهي: المحافظة والمجلس البلدي وبلدية الخرج و إدارة المياة وإدارة التعليم والدفاع المدني  لبحث أسباب المشكلة والحلول قصيرة وطويلة المدى وتسخير جميع الإمكانيات الممكنة  بأسرع وقت ممكن لوضع حل نهائي لهذه المشكلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .
والجدير بالذكر في وقت سابق أن عدد من أعضاء المجلس البلدي قد زار الموقع حيث أفاد المختصين بإدارة المياه بالخرج أن الهبوط الحاصل في حي الخزامى بشارع عمرو بن العاص نتيجة لكسر في إحدى مواسير الصرف الصحي،  والتي على أثرها سيتم تشكيل لجنة عمل للمعالجة بعد التأكد من أسباب الهبوط الفعلية ومعالجتها.
وأكد الدكتور مصلح العنزي رئيس المجلس البلدي بالخرج بعد زيارات عديدة للموقع، على أنه لأبد أن تتضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة.

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