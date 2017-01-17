عدن: القبض على المسؤول الأول عن تجنيد انتحاريين في تنظيم داعش

أعلنت شرطة محافظة عدن جنوبي اليمن اليوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على المسؤول الأول عن تجنيد الانتحاريين في تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة عدن، نشر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “بإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، ومدير أمن عدن، تمكن فريق مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المسؤول الأول عن تجنيد الانتحاريين واستقطابهم لصالح تنظيم داعش”.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت في حي “انما” شمال مدينة عدن، عقب عملية تتبع ورصد متقنه، “حيث كان المتهم يقوم باستقطاب الشباب من صغار السن عبر حلقات المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، بدعاوى نصرة الدين، والجهاد، وإقامة شرع الله، ومن ثم يقوم باستقطابهم، لتنفيذ عمليات انتحارية لصالح تنظيم داعش” الإرهابي.

وتابع البيان أن المتهم اعترف صراحة بأنه تمكن من تجنيد 25 عنصرا لتنظيم داعش الإرهابي ، من بينهم خمسة انتحاريين قد قاموا بتنفيذ عمليات انتحارية في عدن، فيما لا يزال 20 عنصرا داخل عدد من أحياء العاصمة عدن.

وبناءاً على تلك الاعترافات، أوضح البيان، أن فريق مكافحة الإرهاب، داهم عناصر الخلية، وتم ضبط ثلاثة عناصر من الخلية وإلى هذه الساعة يقوم فريق مكافحة الإرهاب بشرطة عدن، في ملاحقة من تبقى من الخلية.