أرامكو السعودية وجنرال إلكتريك تدشنان أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة

دشنت أرامكو السعودية اليوم أول توربين في المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابع للشركة في محافظة طريف. ويمهد المشروع لمرحلة جديدة في خطة أرامكو السعودية الرامية إلى تحقيق الهدف الوطني لتوليد 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحسب رؤية المملكة 2030. وكانت أرامكو السعودية قد عملت لعدة سنوات على دراسة تطوير مواقع ذات إمكانيات عالية لمشاريع توليد الطاقة من الرياح في المملكة، حيث حددت مواقع عديدة في المملكة تتمتع بإمكانياتٍ هائلة لاستغلال موارد الرياح وتوليد الطاقة منها بأقل تكلفةً في العالم. وحضر حفل التدشين القائم بأعمال محافظ طريف خالد بن دخيل الرشيدان، والمدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في أرامكو السعودية المهندس عبدالكريم الغامدي، ونائب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لدى جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة آن ماكنتي بوصف الشركة شريكة في المشروع، والمدير الإقليمي لدى جنرال إلكتريك روهان تيميلتاس، وكبير الإداريين التنفيذيين لفرع الشركة للنفط والغاز في المملكة زاهر إبراهيم، إلى جانب عدد من المسؤولين في أرامكو ورجال أعمال مهتمين. وأوضح المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بالوكالة في أرامكو السعودية، أن تشغيل أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة تقودها أرامكو السعودية بالتعاون مع شركائها، حيث سيفي توربين توليد الطاقة من الرياح في طريف بكامل احتياجات محطة توزيع المنتجات البترولية من الكهرباء، بل وسيغذي شبكة الكهرباء الرئيسة بالفائض من الطاقة الكهربائية. ويمكن تسخير إمكانيات الرياح الهائلة للحصول على طاقة جديدة اضافية تدخل في مزيج الطاقة لتحسين كفاءة التوليد في المملكة و بتكلفة منافسة.

بدوره أوضح كبير الإداريين التنفيذيين لدى جنرال إلكتريك للزيت والغاز بالمملكة زاهر إبراهيم أن المملكة مع هذا المشروع ستشهد مرحلة جديدة يفخرون بأنهم سيكونون جزءًا منها، متطلعين إلى مواصلة العمل لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030. ومن المقرر أن يمدُّ المشروع التجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح الذي نتج عن الشراكة بين أرامكو السعودية وجنرال إلكتريك والذي تم تنفيذه في المرفق التابع لأرامكو السعودية في طريف – وهو محطة توزيع المنتجات البترولية – بطاقة كهربائية قدرها 2.75 ميغاواط تكفي لإمداد 250 منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك مايعادل 19 ألف برميل نفطي سنوياً لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء، وبالتالي تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. ويتصل توربين توليد الطاقة من الرياح بشبكة توزيع الكهرباء في محطة توزيع المنتجات البترولية في طريف للمساعدة تقليل كمية الكهرباء المشتراة من الشركة السعودية للكهرباء والحد من الاستهلاك الحالي للديزل المطلوب لإمداد المحطة بالكهرباء. ويبلغ ارتفاع برج توربين توليد الطاقة من الرياح 85 مترًا ويعمل بشفراتٍ قطرها 120 مترًا، وترتفع أطراف المحرك الدوار في التوربين إلى 145 مترًا عن سطح الأرض، وتُصنَّع شفرات التوربين من مواد مركبة خفيفة الوزن تشبه أجنحة طائرة كبيرة تتحرك بفعل تيار الهواء. وقد صُمم التوربين بمواصفات حماية تتلائم وطبيعة المناخ الصحراوي في المناطق المفتوحة في المملكة. وقد قام على تطوير مشروع توربين توليد الطاقة من الرياح متخصصون في قطاع الشبكات الكهربائية في أرامكو السعودية فيما وقع الاختيار على جنرال إلكتريك لتولي أعمال التصميم والتوريد والإنشاء المتصلة به.