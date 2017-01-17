إيران تضم الاقتصاد السوري بـ”تفويض” من دمشق

كشفت وكالات تسنيم وإسنا الإيرانيتين الثلاثاء، أبرز الصفقات الموقعة بين النظامين الإيراني والسوري في طهران، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة السورية عماد خميس على رأس وفد حكومي إيران.

وأوضحت الوكالات الإيرانية، أن البلدين وقعا “5 وثائق للتعاون، لتعزيز العلاقات بين الجانبين” وتشمل الوثائق التي وقعها عن الجانب الإيراني نائب الرئیس الإيراني الأول، إسحق جهانغيري، وعن الجانب السوري رئیس الوزراء السوري عماد خمیس.

وتشمل الاتفاقات “تفویض” إيران لاستغلال منجم الفوسفور في المنطقة الشرقية سوریا، في تدمر، وتفويضاً آخر لاستغلال 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعیة السورية، وتفویض شرکة “همراه اول” لخدمات الهاتف المحمول لتشغيل شبكة جديدة في سوريا، وتفویض إيران باستغلال 5 آلاف هكتار من الأراضي لإقامة خزانات ومحطات نفطیة، وتفویضها لاستغلال حقل تربیة الأبقار “زاهد” والأراضي المحیطة به.