 مقتل مواطن يمني بعد تعرضه للتعذيب في سجون المليشيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل مواطن يمني بعد تعرضه للتعذيب في سجون المليشيا

مقتل مواطن يمني بعد تعرضه للتعذيب في سجون المليشيا
واس - ذمار

قتل مواطن يمني من مديرية عتمة بمحافظة ذمار اليمنية بعد تعرضه للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في المحافظة.
وذكرت مصادر محلية وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية أن المليشيا الانقلابية اعتقلت المواطن اليمني خالد محمد حيدر قبل أسابيع من مقتلة بحجة تهم باطلة وأودعته إحدى السجون التابعة لها ومارست ضده التعذيب حتى فارق الحياة.
وعبر مشايخ ووجهاء مديرية عتمه عن استنكارهم لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيا الانقلابية ضد الأبرياء, وحملوا مليشيا الحوثي وصالح المسؤولية الكاملة، داعين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية كافة إلى التحقيق في الجرائم التي ترتكبها المليشيا ضد الأبرياء في المحافظة.
وأضافت الوكالة أنهُ يقبع في سجون المليشيا الانقلابية بمحافظة ذمار عدداً من المختطفين ويتعرضون للتعذيب والانتهاكات التي تتنافى مع قوانين حقوق الإنسان الدولية كافة.

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