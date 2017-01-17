 الغذاء والدواء تحذر من مستحضر مغشوش يدعى علاجه للضعف الجنسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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الغذاء والدواء تحذر من مستحضر مغشوش يدعى علاجه للضعف الجنسي

الغذاء والدواء تحذر من مستحضر مغشوش يدعى علاجه للضعف الجنسي
المناطق - متابعات

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر تروج له بعض المواقع الإلكترونية والباعة المتجولين على أنه فعال في معالجة الضعف الجنسي ومصنوع من خلاصة سمك القرش.

وأكدت الهيئة أن المستحضر الذي يحمل اسم SHARK EXTRACT Tablet مغشوش بمادتين دوائيتين، إحداهما لا تستخدم إلا بوصفة طبية وتحت إشراف طبيب وخطرة على كبار السن ومرضى القلب وضغط الدم.

ودعت هيئة الغذاء والدواء إلى تجنب استخدام هذا المستحضر وضرورة تخلص مستهلكيه من العينات التي لديهم، موضحة أن غير مفسوح، ولافتة إلى أنها تتعاون مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله إلى المملكة.

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