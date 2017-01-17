بر الأحساء تمنح مستفيديها من الايتام والأرامل التأمين الطبي

وقعت جمعية البر بالأحساء وجمعية كنف مساء يوم أمس الثلاثاء اتفاقية شراكة بغرفة الاحساء لخدمة الأسر التي فقدت معيلها بتوفير العلاج والرعاية الصحية لأفراد تلك الاسر عن طريق توفير التأمين الطبي المجاني بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر ورئيس مجلس إدارة جمعية كنف محمد بن سعد الفراج ورئيس غرفة الاحساء صالح العفالق وعدد من منسوبي الجمعيتين ووجهاء الاحساء والإعلاميين.

من جهته أوضح نائب رئيس جمعية البر بالأحساء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر بان الجمعية حرصت على التعاون مع جمعية كنف للاستفادة من خبراتها في جانب تقديم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والارامل واسر السجناء المسجلين بالجمعية من خلال التأمين الطبي.

وأضاف الجبر بان جمعية البر وبحسب الاتفاقية المبرمة مع جمعية كنف قامت ببحث بيانات المستفيدين لديها من الايتام كمرحلة أولى واستوفت جميع بياناتهم وبلغ عددهم 616 يتيما وأمهاتهم، وكما ستقوم الجمعية ببحث لبقية الايتام المسجلين لديها ليتم استكمال جميع المسجلين لديها من الايتام وكما سيتم العمل على تسجيل الارامل وأسر السجناء في المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل الايتام والارامل واسر السجناء بالجمعيات الخيرية الأخرى بالاحساء وفق الاتفاقية المبرمة مع جمعية كنف.

وأكد الجبر بان الجمعية حريصة على ان يستفيد جميع من تنطبق عليهم الشروط والمعايير من برنامج التأمين الطبي المجاني علما بان الجمعية كلفت أحد موظفيها لمتابعة تسجيل المستفيدين في برنامج كنف بعد تدريبه من قبل جمعية كنف فيما يخص التأمين الطبي وآلية متابعته وتقديم الدعم للمستفيدين.

وختم الجبر تصريحه بتوجيه شكره وتقديره لكل من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية المباركة، والتي ستسهم بإذن الله تعالى، في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للمستفيدين في الجمعية من الأيتام والأرامل.

من جهة أخرى قال رئيس مجلس إدارة جمعية كنف محمد بن سعد الفراج بأن الجمعية ممتنه للغرفة التجارية بالأحساء الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للتعريف بجمعية كنف وأهدافها الرئيسية , وقال الفراج بأن جمعية كنف الخيرية هي منظومة عمل خيري إجتماعي متكامل أسست بإحترافية لخدمة شريحة محددة من شرائح المجتمع الا وهي الأسر التي فقدت معيلها وذلك بتوفير العلاج والرعاية الصحية لأفراد هذي الأسر عن طريق توفير التأمين الطبي المجاني لها , مشيراً الى أن كنف تسعى لتكامل مفهوم الرعاية الأسرية الشاملة في إنسجام مع المسؤولية الإجتماعية للدولة والتنظيم مع الجمعيات الإنسانية الأخرى ذات الشأن ونوه بالدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية كنف.