ولد الشيخ لأبو الغيط : مستمرون في العمل من أجل التسوية السياسية في اليمن

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، إن “أحمد أبو الغيط تلقى رسالة من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، عبر فيها عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الجامعة لجهوده الدبلوماسية”.

وعرض ولد الشيخ خلال رسالته للأمين العام للجامعة العربية آخر مستجدات العملية التفاوضية لحل النزاع الدائر باليمن.

وأكد المتحدث باسم الجامعة، أن المبعوث الأممي لليمن شرح في رسالته الخطوط العامة لخريطة الطريق التي قدمها للأطراف اليمنية فى ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكداً أنها تنطلق من المحددات التي حازت التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن بما فيها (القرار ٢٢١٦) فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأكد ولد الشيخ في رسالته أنه سيستمر في العمل من أجل التسوية السياسية في اليمن، مركزاً في الفترة المقبلة على تحقيق تهدئة للنزاع ووقف لإطلاق النار.