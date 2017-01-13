التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة إلكترونية اتهم تعليم مكة بارتكاب تجاوزات مالية

قالت مصادر إن شرطة مكة المكرمة استدعت، يوم أمس (الاثنين)، رئيس تحرير إحدى الصحف الإلكترونية بعدما قدمت إدارة التعليم بمكة المكرمة شكوى رسمية ضده بتهمة الإساءة إليها وتوجيه اتهامات غير صحيحة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشرطة أطلقت سراح رئيس التحرير بكفالة حضورية، لافتة إلى أنه خضع اليوم (الثلاثاء) للتحقيق في التهم التي وجهتها إليه إدارة التعليم.

وكان رئيس تحرير الصحيفة التي تعمل من مكة المكرمة، قد اتهم إدارة التعليم بمكة في تغريدات على حسابه في “تويتر” بارتكاب تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال، وأصدرت إدارة التعليم بياناً أكدت فيه عزمها على مقاضاته.