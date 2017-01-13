 مدرسة ابن النفيس الابتدائية بتعليم جدة تكرم طلابها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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مدرسة ابن النفيس الابتدائية بتعليم جدة تكرم طلابها

مدرسة ابن النفيس الابتدائية بتعليم جدة تكرم طلابها
المناطق - جدة - عادل الزهراني

احتفلت مدرسة ابن النفيس  الابتدائية بتعليم جدة  بختام الأنشطة الرياضية والثقافية للفصل الدراسي الثاني .قد اشتمل الحفل  الذي أشرف عليه قائد  المدرسة الاستاذ سعود بن شباب العتيبي على إقامة العديد من الفقرات المتنوعة من ألعاب وأناشيد ومسرحيات هادفة. وتم  تكريم الفصل الحاصل على المركز الأول في الانضباط  و تكريم الفريق الفائز بالدوري والفصل الفائز في مسابقة أفضل إذاعة والفائزين في مسابقة بر الوالدين و مسابقة اللغة العربية وتكريم الفائزين في مسابقة حماة الوطن وتكريم الطالب مطر علي الزهراني الفائز بالمركز الأول على مستوى الإدارة في مسابقة رسالة إلى معلمي عبر تويتر وتكريم الطلاب المشاركين في مسابقة اللغة الإنجليزية. والمشاركين  في النظام المدرسي و النشاط المدرسي .

وتعتبر المدرسة من المدارس المتميزة على مستوى مركز شرق جدة كما لاقت هذه البادرة رضى واستحسان الطلاب وأولياء أمورهم.

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