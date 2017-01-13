 الأمير محمد بن ناصر يؤكد على أهمية دور الجامعات في ترسيخ القيم ودراسة سلبيات المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن ناصر يؤكد على أهمية دور الجامعات في ترسيخ القيم ودراسة سلبيات المجتمع

الأمير محمد بن ناصر يؤكد على أهمية دور الجامعات في ترسيخ القيم ودراسة سلبيات المجتمع
المناطق - جازان - أمل بهكلي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على أهمية التواصل بين جهات الاختصاص والمواطنين بما يضمن تحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم اليومية والحفاظ على المكتسبات الوطنية بالإضافة إلى الحفاظ على شباب الوطن من الفكر المنحرف والتطرف مثمناً دور القطاع التعليمي في ترسيخ القيم والمثل وكل ما هو إيجابي يصب في صالح الفرد والمجتمع وفق الثوابت الدينية .

كما شدد سموه على أهمية دور الجامعات في دراسة سلبيات المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وقال سموه: إن جامعة جازان تعد منبراً فكرياً ودعامة أساسية في بناء الوطن لما تملكه من خطط استراتجية متقدمة تحقق تطلعاتها في تلبية احتياجات سوق العمل واهتمامات المجتمع من خلال تنفيذها للعديد من البرامج وما حظيت به من كوادر أكاديمية متخصصة ونوعية وطاقات علمية وإبداعية شابة كفيلة بأن تجسد طموحات ولاة الأمر في تحقيق رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه من عطاءات ومنجزات تعود على الوطن والمجتمع بما يرسخ مفاهيم اللحمة الوطنية والأمن والأمان والتنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة بمعالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الجامعة وأعضاء مجلسها .

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور ذات العلاقة بالشؤون الأكاديمية ومتطلبات المرحلة الدراسية الجامعية إضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات والأفكار والطروحات التي من شأنها تحقيق المسار الأمثل باتجاه تجسيد الرؤية المستقبلية للمملكة والتحول 2020 .

من جانبه أكد معالي مدير جامعة جازان بأن عقد اجتماع مجلس الجامعة بتشريف سمو أمير المنطقة يأتي في إطار رغبة صادقة من أسرة الجامعة في الاستنارة بما لدى سموه من تطلعات ورؤى من شأنها الإسهام في دفع عجلة التطور والتنمية في شتى المجالات خاصة ما نحرص عليه في جامعة جازان بالاستفادة من خبرة أمير التنمية وما يلبي احتياجات الجامعة وطموحاتها.

 

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