العبادي يعلن بدء تحرك الجيش إلى غربي الموصل

ولم يذكر تفاصيل بشأن ما تقوم به القوات العراقية تحديدا على الجانب الغربي من المدينة.

وكان العبادي يدلي بإفادة للصحفيين بثها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة.

وانتزع الجيش العراقي السيطرة من داعش على معظم شرق الموصل الذي يقطعه نهر دجله من الشمال إلى الجنوب.

والثلاثاء، قال متحدث إن القوات العراقية سيطرت على مسجد النبي يونس بعد أن طردت مسلحي تنظيم داعش من حي جديد في المنطقة الشرقية.