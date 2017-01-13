 العبادي يعلن بدء تحرك الجيش إلى غربي الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

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العبادي يعلن بدء تحرك الجيش إلى غربي الموصل

العبادي يعلن بدء تحرك الجيش إلى غربي الموصل
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إن القوات العراقية بدأت “التحرك” ضد تنظيم داعش في غربي الموصل وهي منطقة لايزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل.

ولم يذكر تفاصيل بشأن ما تقوم به القوات العراقية تحديدا على الجانب الغربي من المدينة.

وكان العبادي يدلي بإفادة للصحفيين بثها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة.

وانتزع الجيش العراقي السيطرة من داعش على معظم شرق الموصل الذي يقطعه نهر دجله من الشمال إلى الجنوب.

والثلاثاء، قال متحدث إن القوات العراقية سيطرت على مسجد النبي يونس بعد أن طردت مسلحي تنظيم داعش من حي جديد في المنطقة الشرقية.

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