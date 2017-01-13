فلكية جدة: رؤية كويكب فيستا لأسبوعين بعد غروب الشمس

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن المهتمين برصد الأجرام السماوية في العالم العربي على موعد على مدار أسبوعين من الآن لرصد أحد الكويكبات وهو كويكب فيستا بالعين المجردة , وأشارت الجمعية الفلكية إلى أن اغلب المهتمين بعلم الفلك في عالمنا العربي لم يشاهدوا كويكب على الطبيعة سابقا ، ولكن الان سيكون وقت مثالي لمحاولة رصد الكويكب فيستا الذي سيكون في وضع التقابل في الوقت الحالي.

وبينت الجمعية أن الكويكب الرئيسي فيستا سيكون هذا العام 2017 في وضع التقابل مع الشمس في سماء الأرض وسيكون الكويكب الوحيد الذي من الممكن رؤيته بالعين المجردة ,حيث سيصل الكويكب فيستا إلى التقابل مساء يوم غد الأربعاء 18 يناير , ويكون البحث عنه بعد حوالي 60 دقيقة من غروب الشمس , ولن يكون هناك تأثير للقمر حيث يشرق القمر الآن ما قبل منتصف الليل ولهذا سيكون وقت مناسب للكويكب لمدة أسبوعين ابتداء من الآن ,وسوف يأخذ لمعانه في الخفوت ولكنه سيظل مشاهدا من خلال المناظير في الليالي الخالية من وجود القمر في السماء.

وعن الكويكب فيستا أوضحت الجمعية أن الكويكب فيستا يعد ثاني أكبر جسم في حزام الكويكبات بعد الكوكب القزم “سيريس ” حيث يبلغ عرضه 525 كيلومتر وهو أعلى سطوعا من “سيرس” بسبب عاكسيته العالية لضوء .