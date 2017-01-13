 الإطاحة بعمالة آسيوية تصنّع وتروّج الخمور بوادي الدواسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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الإطاحة بعمالة آسيوية تصنّع وتروّج الخمور بوادي الدواسر

الإطاحة بعمالة آسيوية تصنّع وتروّج الخمور بوادي الدواسر
المناطق - متابعات

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، من الإيقاع بوافدين آسيويين يديران مصنعاً للخمور بداخل دورات مياه بمقر سكنهما بوادي الدواسر.

وذكرت مصادر أمنية أن شعبة البحث والتحرّي، تلقت بلاغاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قيام شخصيْن بتصنيع الخمور المحلية بداخل شقتهما وترويجها على شاحنة تبريد عائدة لإحدى الشركات الغذائية.

وأضافت المصادر، بأنه تمّ متابعة شاحنة التبريد واستيقافها وضبط سائقها متلبساً وبحوزته 60 قارورة سعة لترين من مادة العرق المسكر مُعدة للتوزيع، فيما عُثر على الشقة بعد مداهمتها على 24 قارورة من العرق وبرميل واحد سعة 220 لتراً مليئاً بمادة العرق الجاهز، إضافة إلى أدوات التصنيع.

وقد تم إتلاف الكمية التي ضُبطت وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصّة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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