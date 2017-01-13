روسيا: بدء عودة القاذفات “سو24- إم” من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “مجموعات القاذفات من طراز “سو24- إم” التابعة لها والمنتشرة في سوريا، وفريق المهمات الخاصة الطبي العامل في البلاد، تستعد للعودة إلى روسيا”.

وقال قائد القوات الروسية المنتشرة في سوريا، الجنرال أندريه كارتابولوف، في بيان رسمي صدر عنه، اليوم الثلاثاء: “بموجب القرار الذي اتخذه القائد الأعلى للقوات الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تستمر عملية تقليص تشكيلة المجموعة التابعة لقواتنا العسكرية في الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف كارتابولوف “تجري اليوم، وفي أيام قريبة، عملية عودة الطائرات الروسية وتشكيلة الفريق الطبي ذي المهمات الخاصة إلى موقع المرابطة الدائمة”، وفقاً لشبكة “روسيا اليوم” الإخبارية.

وذكّر المسؤول العسكري الروسي أن “القوات الأولى التي غادرت منطقة النزاع في سوريا، هي مجموعة السفن الضاربة بقيادة الطراد الثقيل الحامل للطائرات، الأميرال كوزنيتسوف، والتي تدخل ضمن تشكيلاتها أكثر من 40 طائرة، وقد بدأت عملية العودة إلى موقع المرابطة الدائمة في 6 يناير(كانون الثاني)”.

وأعلن قائد القوات الروسية المنتشرة في سوريا أن “6 قاذفات روسية من طراز “سو24-إم” انتقلت إلى أراضي روسيا من قاعدة حميميم العسكرية الجوية الواقعة في محافظة اللاذقية السورية”.

يذكر أن عملية القوات الروسية في سوريا انطلقت في 30 سبتمبر(أيلول) من العام 2015.