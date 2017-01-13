كيري يحث إدارة ترامب على المشاركة في محادثات أستانة

حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الإدارة الأمريكية الجديدة على المشاركة في محادثات السلام المقررة في أستانة في كازاخستان بعد أيام، متوقعاً تغييراً في المواقف من النزاع السوري خلال الأشهر المقبلة.

وقال كيري في مقابلة أجراها معه تلفزيون “سكاي نيوز عربية” على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس، رداً على سؤال عن استبعاد واشنطن عن محادثات أستانة التي تعد لها روسيا: “إنهم الروس يعملون مع الأتراك، مع الإيرانيين، وغيرهم، ليروا إن كان في وسعهم إحراز بعض التقدم”.

وأضاف بحسب نص المقابلة “إننا نشجع وندعم جهود الروس والأتراك والإيرانيين للذهاب إلى أستانا، إذا كان في إمكانهم إعطاء دفع للعملية”.

وتابع “أود أن أحث الإدارة الأمريكية الجديدة على تلبية الدعوة التي وجهت إليها للمشاركة في محادثات أستانة المقررة في 23 يناير(كانون الثاني)”، مضيفاً “كلنا مهتمون بالتوصل إلى حل للحرب يؤمن لشعب سوريا دستوراً جديداً، وأن يتمكنوا من إجراء انتخابات يختارون خلالها القيادة المقبلة للبلاد”. وشدد كيري على عدم وجود بديل للحل السلمي في سوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “أتوقع تغييراً خلال الأشهر المقبلة، وأن نرى دولاً تنتهج مزيداَ من المنطق العملي”، معرباً عن أمله في أن “تشارك هذه الدول التي لم يسمها، في اجتماع أستانا، وصولاً إلى جنيف، المفاوضات الشاملة”.

وتستضيف أستانة في 23 من الشهر الحالي ممثلين عن الفصائل السورية المعارضة والنظام السوري، استكمالاً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشهده الجبهات الرئيسية في سوريا منذ نهاية الشهر الماضي على رغم الخروقات المتكررة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن أحد أهداف محادثات أستانة “تثبيت” الهدنة الهشة في سوريا.

وكان الروس والأتراك اللذين ينظمون محادثات أستانة أكدوا على أهمية مشاركة الولايات المتحدة فيها.

وأعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت، أنه تلقى دعوة للمشاركة في محادثات السلام حول سوريا، لكنه لم يرد عليها بعد.