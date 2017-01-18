 أب وابنه يؤديان اختبارات الثانوية بقاعة واحدة في بيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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أب وابنه يؤديان اختبارات الثانوية بقاعة واحدة في بيشة

أب وابنه يؤديان اختبارات الثانوية بقاعة واحدة في بيشة
 المناطق - الرياض

في صدفة غريبة، أدى أب يبلغ من العمر (45) عاماً اختبارات الفصل الدراسي الأول بثانوية كعب بن زهير بمركز صمخ جنوب محافظة بيشة لإكمال تعليمه، تزامنا مع وجود ابنه معه في نفس قاعة الاختبار.

وأوضح الوالد ناصر راشد القربي بحسب “عكاظ”، أنه التحق بالتعليم في سن متأخرة؛ لأن ظروفه في صغره لم تسعفه لإكمال دراسته، وواصل تعليمه حتى بلغ الصف الثاني من المرحلة الثانوية تخصص علمي، مشيراً إلى أن ابنه يساعده في المذاكرة وأنهما يتنافسان سوياً لحصد درجات النجاح وإكمال مسيرة التعليم معاً.

ويرى الابن سالم أن والده يضرب مثالاً رائعاً في إصراره على إكمال دراسته، متمنياً أن يزامله في المقاعد الجامعية.

من جهته، أوضح مدير المدرسة أن الإدارة قامت بتجهيز قاعة الاختبارات على شكل مسارات، وتمت كتابة أسماء الطلاب على المقاعد، وتصادف وجود الأب وابنه في نفس القاعة، وكل منهما في مسار بعيد عن الآخر.

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